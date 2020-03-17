ГПСУ рассказала о первом дне работы КПВВ Донбасса в условиях ограничений

Утром во вторник, 17 марта, в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают всего 30 автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужба.



Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспора: «Майорское» — 5/0; «Марьинка» — 0/10; «Новотроицкое» — 0/10; «Гнутово» — 0/5, отметили в ГПСУ.



По данным пограничников, пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры значительно уменьшился. В общем через КПВВ последовало 9,2 тысячи человек и 990 транспортных средств.



Отмечается, что контрольные пункты на линии разграничения функционируют в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения.



Вчера в связи с введением в действие ограничений на пересечение линии разграничения в КПВВ не пропущено 1296 граждан, что составляет 14% от общего количества пропущенных человек.

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Начиная с 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области приостанавливают работу до 3 апреля. В Луганской – до 30 марта. В связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Украине. Часть пунктов пропуска на границе Украины будет закрыта.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.



В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время пребывания за границей.