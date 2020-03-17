Рада назначила нового министра экономики и сельского хозяйства

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

За соответствующее решение на внеочередном заседании парламента проголосовали 243 народных депутатов.

Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).



1996-1999 — консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).



2001-2002 — работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.



2002-2004 — старший консультант компании GlobalSpec (США).



2004–2007 — московское, а позднее — киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.



2007-2013 — работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в «Сбербанк России».



Петрашко с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.