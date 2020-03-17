Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний

17 марта 2020, 10:48

Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине. Об этом говорится в проекте постановления № 3218 и № 3224, принятые на внеочередном заседании.

Постановление № 3218 предусматривает, что с 17 марта по 3 апреля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях или группах.

Согласно постановлению № 3224, спикер Рады в случае принятия Кабмином решения о продлении карантина в Украину может принять решение о продлении работы ВР в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Дополнительно документ предусматривает особый режим допуска в Раду журналистов в случае введения военного или чрезвычайного состояния в Украине. Так, работникам СМИ необходимо будет обратиться за специальной аккредитационной карточкой, порядок выдачи которой определяется председателем Верховной Рады Украины.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроект о рынке земли во втором чтении. Всего к законопроекту было подано 4018 поправок, депутатам осталось рассмотреть 720. Согласно регламенту, парламент не может приступать к рассмотрению других законопроектов, пок не закончит рассмотрение этого законопроекта.

Для принятия срочных решений Верховная Рада уже несколько раз собирала внеочередные заседания.

Еще по теме

Организации
Верховная Рада Украины
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
08:58
Боевики ограничивают работу ОБСЕ на юге Донетчины и на границе с РФ на Луганщине
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
15:43
«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус
15:33
«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса
14:30
«ДНР»: Житель Снежного хранил шесть гранат
13:25
«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года
11:20
«Л-ДНР» хотят устроить голосование по поправкам в Конституцию РФ для получивших российский паспорт
10:42
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
08:31
Луганчанин нашел гранату во дворе своего дома
21:35
Консультационный орган с ОРДЛО и закрытие КПВВ из-за коронавируса. Эти и другие главные новости недели
10:53
КПВВ «Станица Луганская» не будет работать две недели из-за коронавируса
22:25
Новый минский формат. Что теперь? ►
20:41
«ДНР»: Скончался мужчина, который был ранен в поселке под Донецком
14:52
Украина закрывает границу для самолетов, автобусов и поездов с 17 марта
все новости
13:00
Судебное заседание 23 марта по делу МН17 пройдет без публики
12:37
Метро Киева не будет работать с 23:00 17 марта до 3 апреля
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
12:22
ОБСЕ: С начала года от военных действий на Донбассе пострадал 21 человек
11:30
Рада одобрила налоговые каникулы для малого бизнеса на период карантина
11:26
В больницах Украины временно откажутся от плановых операций и госпитализаций
11:05
Полиция будет контролировать общественный транспорт во время карантина из-за коронавируса
10:48
Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний
10:43
Рада назначила нового министра экономики и сельского хозяйства
10:08
ГПСУ рассказала о первом дне работы КПВВ Донбасса в условиях ограничений
10:05
Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором
09:50
Венедиктова на посту генпрокурора обещает не «сливать» дела и требовать отмены амнистии майдановцев
09:39
До 3 апреля прекращается работа пунктов пропуска в аннексированный Крым
09:21
Еще двое жителей Славянска госпитализированы с подозрением на коронавирус
09:21
Верховная Рада рассматривает кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавируса. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция