Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине. Об этом говорится в проекте постановления № 3218 и № 3224, принятые на внеочередном заседании.



Постановление № 3218 предусматривает, что с 17 марта по 3 апреля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях или группах.



Согласно постановлению № 3224, спикер Рады в случае принятия Кабмином решения о продлении карантина в Украину может принять решение о продлении работы ВР в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.



Дополнительно документ предусматривает особый режим допуска в Раду журналистов в случае введения военного или чрезвычайного состояния в Украине. Так, работникам СМИ необходимо будет обратиться за специальной аккредитационной карточкой, порядок выдачи которой определяется председателем Верховной Рады Украины.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроект о рынке земли во втором чтении. Всего к законопроекту было подано 4018 поправок, депутатам осталось рассмотреть 720. Согласно регламенту, парламент не может приступать к рассмотрению других законопроектов, пок не закончит рассмотрение этого законопроекта.



Для принятия срочных решений Верховная Рада уже несколько раз собирала внеочередные заседания.