Полиция будет контролировать общественный транспорт во время карантина из-за коронавируса

Сотрудники полиции возьмут на контроль выполнение одобренных ограничений относительно ограничения движения общественного транспорта в Украине. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.



«У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону», — сказал замминистра.



Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.



«Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом», — сказал Геращенко.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса, правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.