Метро Киева не будет работать с 23:00 17 марта до 3 апреля

КП «Киевский метрополитен» с 23:00 17 марта временно прекращает перевозку пассажиров, в то же время наземный пассажирский транспорт., дублирующий линии метро, продолжит работать в штатном режиме. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



«Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля», — сказал Кличко.



Мэр Киева добавил, что в то же время наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.