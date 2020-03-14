УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Такое решение принял УЕФА из-за пандемии коронавируса, сообщает Норвежский футбольный союз.



Позже о решении было объявлено официально.

Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.



Позднее 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.

Чемпионат Европы должен был пройти в июне и июле 2020 года в 12 городах континента. В финальную часть турнира вышла и сборная Украины.