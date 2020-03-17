Отказ больниц от плановых операций на время карантина: пояснение Минздрава

Перечень плановых операций, которые будут отменять во время карнтина из-за коронавируса, не будет определяться на национальном уровне, это задача врачей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.



«Отмена операций это поэтапный процесс. Для того чтобы перепрофилировать медицинские учреждения нужно высвобождать кровати, где находятся не ургентные больные, которым перенос операций на несколько месяцев не навредит. На национальном уровне определять, какие операции отменять не будут», — сказал Ляшко.



По его словам, планируется также использовать оборудование, которое находится в операционных.



Ранее Кабинет министров поручил Минздраву обеспечить временнный отказ больниц от проведения плановой госпитализации и плановых операций.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.