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В Киеве пассажиров будут пускать в общественный транспорт только в масках

17 марта 2020, 16:56

В Киеве пассажиров будут пускать в общественный транспорт только в масках

В Киеве с 18 марта на период карантина из-за коронавируса пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«С завтрашнего дня пассажир, у которого нет маски, не будет допущен к проезду в общественном транспорте», — сказал он во время брифинга.

Несмотря на приостановку работы метрополитена, автобусы для перевозок пассажиров будут работать в штатном режиме. При этом их количество не будет увеличиваться, «потому что горожане должны оставаться дома», указали в КГГА.

«Для работников важных предприятий, которые должны работать в особый период, — оборонной, пищевой промышленности, коммунальных предприятий будет работать специальный транспорт для доставки их на работу», — добавил Поворозник.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.

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