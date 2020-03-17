Фонд соцстрахования будет выплачивать тем, кто на обсервации, половину зарплаты

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы. Об этом сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает «Интерфакс-Украина».



Она также напомнила, что во время карантина действует особый порядок выдачи больничных.



По ее словам, ФССУ совместно с Минздравом, Минсоцполитики и Офисом президента работает над упрощением предоставления больничных, в частности над внедрением электронных больничных.