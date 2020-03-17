Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Фонд соцстрахования будет выплачивать тем, кто на обсервации, половину зарплаты

17 марта 2020, 17:03

Фонд соцстрахования будет выплачивать тем, кто на обсервации, половину зарплаты

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы. Об этом сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

Она также напомнила, что во время карантина действует особый порядок выдачи больничных.

По ее словам, ФССУ совместно с Минздравом, Минсоцполитики и Офисом президента работает над упрощением предоставления больничных, в частности над внедрением электронных больничных.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Организации
фонд соцстрахования

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:38
«ДНР» переводит школы Горловки на дистанционное обучение
18:55
«ДНР» хочет продавать товар в России
16:25
«ДНР» собирается законсервировать горловский «Стирол»
14:57
«ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до конца марта
13:37
«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
08:58
Боевики ограничивают работу ОБСЕ на юге Донетчины и на границе с РФ на Луганщине
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
15:43
«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус
15:33
«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса
14:30
«ДНР»: Житель Снежного хранил шесть гранат
13:25
«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года
11:20
«Л-ДНР» хотят устроить голосование по поправкам в Конституцию РФ для получивших российский паспорт
10:42
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
08:31
Луганчанин нашел гранату во дворе своего дома
все новости
20:10
В больницу Горловки отправили еще одного человека с подозрением на коронавирус
19:38
«ДНР» переводит школы Горловки на дистанционное обучение
19:06
Умер Эдуард Лимонов
18:55
«ДНР» хочет продавать товар в России
17:25
На Донбассе эвакуировали двух раненных украинских военных
17:03
Фонд соцстрахования будет выплачивать тем, кто на обсервации, половину зарплаты
16:56
В Киеве пассажиров будут пускать в общественный транспорт только в масках
16:25
«ДНР» собирается законсервировать горловский «Стирол»
15:40
В СБУ рассказали о задержании жителей Макеевки и Луганска боевиками
15:17
Отказ больниц от плановых операций на время карантина: пояснение Минздрава
14:57
«ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до конца марта
14:49
УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса
14:38
В Донецкой области 9 пациентов с подозрением на коронавирус
14:31
На Луганщине на время карантина собираются контролировать цены и наказывать за фейки в соцсетях
14:13
Путин посетит аннексированный Крым 18-19 марта
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция