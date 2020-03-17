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На Донбассе эвакуировали двух раненных украинских военных

17 марта 2020, 17:25

На Донбассе эвакуировали двух раненных украинских военных

Сегодня, 17 марта, на Донбассе во врем обстрела пострадали два украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями (минометы калибра 82 мм).

Стрельба велась по позициям ВСУ вблизи поселка Новотошковское. Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

«Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинского учреждения, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное», - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что военные дали «адекватный ответ» боевикам, используя «имеющиеся огневые средства».

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