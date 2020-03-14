Умер Эдуард Лимонов

В России умер политический деятель и писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов.



Лимонову было 77-лет. Он возглавлял незарегистрированную российскую партию «Другая Россия». До этого был председателем запрещенной в России Национал-большевистской партии.



Глава петербуржского отделения «Другой России» Андрей Дмитриев сказал «Интерфаксу», что Лимонов скончался в больнице в Москве.



По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стали осложнения после операции. Уточняется, что он «перенес сразу 2 операции».

В 2014 году Лимонов поддержал аннексию Крыма Россией. Также он призывал россиян воевать за группировки «ДНР»/«ЛНР» и помогал боевикам.



Лимонов признавался персоной нон грата в Украине.