Путин не исключает, что из-за коронавируса голосование за поправки в конституцию РФ будет сорвано

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию страны будут проводить только в том случае, если не будет угрозы здоровью людей в связи с пандемией коронавируса.

«Тем не менее, имея ввиду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, не так остро, но все же затрагивает и нашу страну, мы будем проводить голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия. При всей важности в основной закон страны, нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан», - сказал Путин на встрече с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин все же подписал указ об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 22 апреля. В Кремле утверждают, что дату можно будет изменить.



«При этом было бы нелогично подписать указ с открытой датой», - отметил Песков.



«Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо», - сказал пресс-секретарь.