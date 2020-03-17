Зеленский обратился к украинцам, которые пока не вернулись в страну из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал украинцам, которые находятся за границей, алгоритм действий, по которому они смогут вернуться в Украину.

«Если вы сейчас находитесь за границей и у вас нет возможности вернуться домой, действуйте так зарегистрируйтесь в системе "Друг" вот по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/#/», - написал глава государства в Telegram-канале.



В своем видео-обращении Зеленский сообщил, что вчера 23 тысячи украинцев вернулись из-за рубежа в страну, сегодня - 10 тысяч. По словам президента, завтра, 18 марта, запланировано 40 авиарейсов, которые должны вернуть украинцев домой.



Президент уверяет, что все граждане вернутся в Украину – «кто-то раньше, кто-то позднее».



По его словам, в системе «Друг» необходимо сообщить министерству иностранных дел о стране пребывания и предоставить как можно больше информации о сути проблемы в разделе «комментарий к путешествию».



Также он добавил, что в случае неудачи с регистрацией необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории определенного государства по электронной почте или по телефону горячей линии.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.



Часть европейских авиакомпаний отменили рейсы в украинские аэропорты на день раньше, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.