Штаб ООС: Вчера боевики 10 раз нарушили «режим тишины», ранены двое военных

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Огонь велся вблизи Павлополя, Березового, Старогнатовки, Широкино, Славного, Новолуганского, Орехово, Новотошковского.

Также противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.



Как сообщает штаб, с начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции из станкового противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Марьинка, потерь нет.