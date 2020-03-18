Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сегодня Кабмин проведет заседание из-за карантина

18 марта 2020, 11:00

Сегодня Кабмин проведет заседание из-за карантина

В среду, 18 марта, в 11:30 начнется заседание правительства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По информации телеканала «112 Украина», на заседании будет изменен перечень стратегических объектов и приняты решения относительно карантина.

В частности, планируется выделение 70 миллионов гривен из резервного фонда бюджета на закупку средств индивидуальной защиты для правоохранителей. Также министры рассмотрят проекты постановлений об изменении порядка предоставления финансовой помощи малому бизнесу.

Заседание, впервые за полгода, будет транслироваться онлайн: 

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:50
Ходаковский рассказал о расстреле гражданских боевиками на блокпосте
09:54
Вчера КПВВ Донбасса пересекли меньше 5 тысяч человек. Это рекорд
09:47
Беспилотник СММ обстреляли в Луганской области
09:15
Школы при «ДНР» пока что самостоятельно принимают решение о карантине
08:20
Россия закрыла границу для иностранцев: ограничение действует и для Донбасса
23:13
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
23:01
В Донецке ранен мужчина – боеприпас взорвался на его участке земли
19:38
«ДНР» переводит школы Горловки на дистанционное обучение
18:55
«ДНР» хочет продавать товар в России
16:25
«ДНР» собирается законсервировать горловский «Стирол»
14:57
«ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до конца марта
13:37
«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
08:58
Боевики ограничивают работу ОБСЕ на юге Донетчины и на границе с РФ на Луганщине
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
все новости
12:53
В Северодонецке протестовали против закрытия рынков из-за коронавируса
12:28
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. На очереди Киев
12:05
В Украине остановлены пассажирские перевозки между городами и областями
11:57
Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу
11:37
Посол Франции в РФ: Выход из украинского кризиса наладит отношения Европы с Москвой
11:11
МВД: Полиция не обязана контролировать ношение масок в транспорте
11:00
Сегодня Кабмин проведет заседание из-за карантина
10:50
Ходаковский рассказал о расстреле гражданских боевиками на блокпосте
09:54
Вчера КПВВ Донбасса пересекли меньше 5 тысяч человек. Это рекорд
09:47
Беспилотник СММ обстреляли в Луганской области
09:15
Школы при «ДНР» пока что самостоятельно принимают решение о карантине
08:20
Россия закрыла границу для иностранцев: ограничение действует и для Донбасса
08:00
Штаб ООС: Вчера боевики 10 раз нарушили «режим тишины», ранены двое военных
23:22
Ахметов предлагает создать «мозговой центр», чтобы бороться с экономическим кризисом
23:13
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция