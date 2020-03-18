Сегодня Кабмин проведет заседание из-за карантина

В среду, 18 марта, в 11:30 начнется заседание правительства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



По информации телеканала «112 Украина», на заседании будет изменен перечень стратегических объектов и приняты решения относительно карантина.



В частности, планируется выделение 70 миллионов гривен из резервного фонда бюджета на закупку средств индивидуальной защиты для правоохранителей. Также министры рассмотрят проекты постановлений об изменении порядка предоставления финансовой помощи малому бизнесу.



Заседание, впервые за полгода, будет транслироваться онлайн: