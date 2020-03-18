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Ходаковский рассказал о расстреле гражданских боевиками на блокпосте

18 марта 2020, 10:50

Ходаковский рассказал о расстреле гражданских боевиками на блокпосте

В 2014 год боевики группировки «ДНР» расстреляли троих гражданских с целью завладения их транспортом. Об этом заявил бывший «секретарь Совета безопасности» группировки «ДНР» Александр Ходаковский.

Когда именно произошел инцидент, а также принадлежность боевиков к конкретному формированию Ходаковский не уточнил.

«Были эпизоды, когда наш бойцы могли остановить на блокпосту гражданскую машину с целью завладения, расстрелять в посадке в затылок троих гражданских», — заявил он в интервью Владлену Татарскому.

По словам Ходаковского, в начале вооруженного конфликта группировка даже не собирала личные данные тех, кто вступал в ее ряды воевать против украинских военных.

«Мы были зажаты необходимостью спешно и срочно формировать подразделения. Мы не имели возможности проверять их. Мы даже личные данные их не переписывали, никакие, коме фотографии и позывного», — рассказал он.

До начала вооружённого конфликта Ходаковский возглавлял спецподразделение СБУ «Альфа» в Донецкой области, а после государственной измены сформировал подразделение боевиков «Восток». Позже возглавлял «совбез ДНР», откуда ушел в 2016 году из-за конфликта с на тот момент главой группировки Александром Захарченко. После ухода начал систематически критиковать структуры «ДНР», рассказывая о различных случаях мародертства, репрессий и убийствах, совершенных боевиками.

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