МВД: Полиция не обязана контролировать ношение масок в транспорте

Полицейские не обязаны контролировать ношение масок пассажирами общественного транспорта. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».



Он отметил, что ношение масок в общественном транспорте норма — это неустановленная Кабинетом министров норма, а инициатива отдельных чиновников Киевской городской государственной администрации.



При этом Геращенко призвал людей «не набиваться» в автобусы и троллейбусы.



«Мы призываем владельцев транспортных организаций и водителей контролировать количество пассажиров путем обращения к их здравому смыслу. Если вы хотите заразиться коронавирусом, то попробуйте набиться в автобус сотней человек. Если хотя бы у одного из пассажиров есть коронавирус, но он об этом не знает, то заразиться могут десятки человек», — подчеркнул замглавы МВД.



С сегодняшнего дня в Киеве не работает метрополитен на время карантина: ездить можно только на наземном транспорте. Это спровоцировало дополнительные очереди на остановках. При этом многие не соблюдают рекомендацию о нахождении в автобусе не более 10 человек.

Похожая ситуация наблюдается и в Харькове, где также был закрыт метрополитен.

В Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология.



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодействию болезни.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.