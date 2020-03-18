Посол Франции в РФ: Выход из украинского кризиса наладит отношения Европы с Москвой

Франция выступает за построение диалога с Россией, так как от этого зависит безопасность Европы. Об этом заявил посол Франции в России Пьер Леви в интервью «Коммерсанту».



Для продвижения в построении диалога с Москвой, отметил Леви, понадобятся время и усилия с обеих сторон. Прогресс в налаживании взаимоотношений возможен, в том числе, и за счет разрешения украинского вопроса.



«Но мы уверены, что нужно говорить друг с другом и что диалог — это не свидетельство слабости», — сказал он.



«Прежде всего, касательно украинского кризиса. Необходимо найти выход из этого тупика и найти политическое решение. Думаю, что настроения постепенно могли бы улучшиться, если бы удалось добиться прогресса в этом направлении», — подчеркнул посол.

Франция наравне с Германией выступала за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, от работы которой она была отстранена за нарушение правил организации.



Кроме этого, французская компания Engie, 35% которой принадлежит французкому правительству, является одной из инвесторов российского газопровода «Северный поток-2», стротельство которого на данный момент приостановлено из-за санкций США.