Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в некоторые законодательные акты, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавируса (COVID-19). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Этот законопроект № 3219 вчера был принят паламентом — за него проголосовали 344 народных депутата.



В частности, законопроект устанавливает, что введеный карантин является форс-мажорным обстоятельство. Это, к примеру, позволило временно отменить обязательную верификацию переселенцев для получения соцвыплат.



Также предусматривается, что нарушение правил санитарно-гигиенических норм предусматривает административный штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен). Ранее в МВД говорили, что речь идет о нарушении условий обсервации для людей с подозрением на коронавирус.



Если такие действия привели к заражению других людей, то предлагается уголовная ответственность в виде штрафа от одно до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-51 тысячи гривен) или тюремным ограничения свободы или заключения на срок до трех лет. Если эти действие привели к гибели людей, то наказание будет от пяти до восьми лет заключения.



Кроме этого, законопроектом предлагается:



• временно проводить закупки необходимых для борьбы с коронавирусом товаров, оборудования, услуг без применения процедур, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках»;

осуществлять стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;



• освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и / или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения COVID-19;



• контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.



• предоставить право владельцам изменять режим работы заведений, предприятий, учреждений, различных организаций с обязательным информированием населения об этом через интернет и другими способами.



Законопроект предусматривает, что правительство в недельный срок установит дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченных к ликвидации заболевания в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения COVID-19.

В Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология.



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.