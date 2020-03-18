Украина ввела пошлины на импорт угля и электричества из РФ

Кабинет министров ввел дополнительные пошлины на импорт электроэнергии и всех типов угля из России. Об этом сообщает «Экономическая правда».



Пошлины вводят с 1 апреля 2020 года — их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.



При этом, новые пошлины Кабмин предлагает не применять на антрацитовый и коксовый уголь для производства электроэнергии и для использования в металлургической промышленности.



За такое решение с доработкой в ​​течение 3 дней поддержали все присутствующие на заседании министры.