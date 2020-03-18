Путин подписал закон о признании украинцев и белорусов носителями русского языка

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане Украины и Беларуси признаны носителями русского языка. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.



В законе говорится, что Украинцы и белорусы, которые свободно владеют русским языком, при подаче заявления о признании их носителями русского языка могут быть признаны таковыми без прохождения собеседования.



Этот статус дает возможность получить паспорт РФ в упрощенном порядке.



Закон был принят Государственной думой 5 марта.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



Более 136 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году.