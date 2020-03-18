Мужчина без документов пытался попасть в ОРДО в обход запрета

Мужчина пытался пересечь линию соприкосновения в обход контрольного пункта пропуска и в нарушение действующего ограничения при пересечении КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Мужчину задержали недалеко от КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. 35-летний нарушитель пытался попасть на подконтрольную боевикам территорию. С собой у него была просроченная справка лица без гражданства на временное проживание в Украине.



В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию.



Его передали сотрудникам миграционной службы для принятия соответствующего правового решения.

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Начиная с 16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области приостанавливают работу до 3 апреля. В Луганской – до 30 марта. В связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Украине. Часть пунктов пропуска на границе Украины будет закрыта.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.