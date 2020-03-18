Глава Минздрава допустил дальнейшее ужесточение мер из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец сделал обращение в связи с усилением ограничений во время карантина, в котором призвал украинцев к сознательности и допустил дальнейшее ужесточение мер.



«Власти ввели карантин. Ограничено режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемических правил и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Минздрава.



Емец подчеркнул, что карантин — это не каникулы или отпуск. «Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция — это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!» — заявил министр.



Также Емец подчеркнул, что в случае необходимости власть будет вводить еще более жесткий режим, «даже если это кому-то не нравится».

В Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология. Также известно, что один из заболевших — депутат Верховной Рады Сергей Шахов.