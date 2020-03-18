Зеленский пообещал разовую доплату пенсионерам в апреле и индексацию в мае

В апреле пенсионеры, чья пенсия меньше 5 тысяч гривен, получат 1000 гривен доплаты, а в мае начнется индексация пенсий.



Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения, которое транслировали украинские телеканалы.



«С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1000 гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий», — отметил он.



Также Зеленский призвал всех украинцев, а особенно пожилых людей, без лишней необходимости не выходить на улицу во время карантина из-за коронавируса.

Индексация пенсий должна была начаться еще 1 марта, но тогдашнее правительство Алексея Гончарука не приняла соответствующее решение.



В Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология. Также известно, что один из заболевших — депутат Верховной Рады Сергей Шахов.