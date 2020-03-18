В супермаркетах Донецка начался ажиотаж из-за коронавируса

В неподконтрольном украинским властям Донецке наблюдается ажиотаж в супермаркетах. Пользователи соцсетей публикуют фотографии того, как жители покупают в больших количествах макароны, крупы, муку и другие продукты долгого хранения на фоне ситуации с коронавирусом.

На фоне этого глава группировки «ДНР» Денис Пушилин провел закрытое совещание с представителями торговых сетей и крупных дистрибьюторов из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Гитара Пушилина», который связан с «администрацией» главы группировки.



Подчеркивается, что основным акцентом стало создание «торгового запаса республики» и недопущение роста цен в условиях колебания курса рубля и «нагнетаемой паники».



«Обсуждаются варианты поддержки бизнеса государством чтобы не допустить искусственного ажиотажа и дефицита по социальной группе товаров и продовольствия», — подчеркивается в сообщении.



Похожая ситуация наблюдается и в мирной Украине. По данным «Интерфакс-Украина», продуктовые ритейлеры фиксируют повышенный спрос на так называемые социальные группы товаров — крупы, масло, питьевую воду, консервы, а также предметы гигиены, маски и дезинфицирующие средства на фоне введения в стране карантина.

В группировках «ДНР» и «ЛНР» заявляют об отсутствии людей с коронавирусом COVID-19.



10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.



14 марта группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели ограничения из-за угрозы коронавируса.