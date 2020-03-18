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Зеленский: Сегодня в Украину из-за границы вернутся 11,5 тысяч украинцев

18 марта 2020, 20:29

Зеленский: Сегодня в Украину из-за границы вернутся 11,5 тысяч украинцев

В среду, 18 марта, в Украину доставят спецрейсами 11,5 тысяча украинцев, находящихся за границей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В Украину вернутся, в том числе, граждане, застрявшие в Австрии и на Шри-Ланке.

«Сегодня выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев. Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке», — сообщил Зеленский.

Часть украинцев уже вернули з Шри-Ланки и Вены: «Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня».

Президент также отметил, что до конца дня в Украину специальным президентским бортом привезут 33 гражданина. Также ведутся переговоры с Польской железной дорогой о доставке украинцев на Родину.

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