Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

18 марта 2020, 22:27

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 марта.

Общество

Группировка «ДНР» запретит движение людей и транспорта через пункты пропуска на линии соприкосновения с полуночи 21 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

В «Л-ДНР» утверждают, что на подконтрольной боевикам территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом «ДНР» провела только четыре лабораторных анализа. По словам главврача Луганской СЭС Дмитрия Докашенко, 22 жителя подконтрольной боевикам части Луганщины находятся на карантине под наблюдением, им запрещено покидать свое жилище.

Группировки «Л-ДНР» пока не вводят карантин на подконтрольных им территориях. Администрации школ под их контролем самостоятельно принимают решение о приостановке учебного процесса на фоне ситуации с коронавирусом.

В Донецке наблюдается ажиотаж в супермаркетах. Пользователи соцсетей публикуют фотографии того, как жители покупают в больших количествах макароны, крупы, муку и другие продукты долгого хранения на фоне ситуации с коронавирусом.

Боевые действия

Во время пролета вблизи подконтрольного боевикам Криничного Луганской области в сторону беспилотника СММ ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:12
«ДНР» закрывает пункты пропуска на линии соприкосновения с 21 марта
20:20
В супермаркетах Донецка начался ажиотаж из-за коронавируса
19:56
«ДНР» выписала из больницы женщину, госпитализированную с подозрением на коронавирус
17:55
«ДНР» и «ЛНР» допустили продление школьных каникул из-за коронавируса
15:34
В «Л-ДНР» заявляют, что в ОРДЛО случаев заражения коронавирусом нет
10:50
Ходаковский рассказал о расстреле гражданских боевиками на блокпосте
09:54
Вчера КПВВ Донбасса пересекли около 5 тысяч человек. Это рекордно мало
09:47
Беспилотник СММ обстреляли в Луганской области
09:15
Школы при «ДНР» пока что самостоятельно принимают решение о карантине
08:20
Россия закрыла границу для иностранцев: ограничение действует и для Донбасса
23:13
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
23:01
В Донецке ранен мужчина – боеприпас взорвался на его участке земли
19:38
«ДНР» переводит школы Горловки на дистанционное обучение
18:55
«ДНР» хочет продавать товар в России
все новости
23:11
Коронавирусом заразился житель Мариуполя, который вернулся из Египта
22:28
В Донецкой области — первый случай коронавируса. В Украине всего 16
22:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:12
«ДНР» закрывает пункты пропуска на линии соприкосновения с 21 марта
20:29
Зеленский: Сегодня в Украину из-за границы вернутся 11,5 тысяч украинцев
20:20
В супермаркетах Донецка начался ажиотаж из-за коронавируса
19:56
«ДНР» выписала из больницы женщину, госпитализированную с подозрением на коронавирус
19:45
Зеленский пообещал разовую доплату пенсионерам в апреле и индексацию в мае
19:25
Глава Минздрава допустил дальнейшее ужесточение мер из-за коронавируса
18:26
Мужчина без документов пытался попасть в ОРДО в обход запрета
18:15
Путин подписал закон о признании украинцев и белорусов носителями русского языка
18:04
Комитет Рады уходит в самоизоляцию из-за заразившегося коронавирусом Шахова
17:55
«ДНР» и «ЛНР» допустили продление школьных каникул из-за коронавируса
16:18
Шмыгаль призвал Кабмин приготовиться к экономическому кризису в Украине
15:34
В «Л-ДНР» заявляют, что в ОРДЛО случаев заражения коронавирусом нет
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция