Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 марта.

Общество

Группировка «ДНР» запретит движение людей и транспорта через пункты пропуска на линии соприкосновения с полуночи 21 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.



В «Л-ДНР» утверждают, что на подконтрольной боевикам территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом «ДНР» провела только четыре лабораторных анализа. По словам главврача Луганской СЭС Дмитрия Докашенко, 22 жителя подконтрольной боевикам части Луганщины находятся на карантине под наблюдением, им запрещено покидать свое жилище.



Группировки «Л-ДНР» пока не вводят карантин на подконтрольных им территориях. Администрации школ под их контролем самостоятельно принимают решение о приостановке учебного процесса на фоне ситуации с коронавирусом.



В Донецке наблюдается ажиотаж в супермаркетах. Пользователи соцсетей публикуют фотографии того, как жители покупают в больших количествах макароны, крупы, муку и другие продукты долгого хранения на фоне ситуации с коронавирусом.



Боевые действия



Во время пролета вблизи подконтрольного боевикам Криничного Луганской области в сторону беспилотника СММ ОБСЕ был открыт огонь из стрелкового оружия.



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