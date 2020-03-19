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Вчера на Донбассе пострадали трое украинских военных в результате обстрелов

19 марта 2020, 07:37

Вчера на Донбассе пострадали трое украинских военных в результате обстрелов

За минувшие сутки в результате 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе боевые травмы получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там отметили., что противник открывал огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись у Песок, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Крымского, Зайцево, Счастья, Новотошковского, Пивденного, Хутора Вольного, Новолуганского.

Кроме этого, по информации штаба, боевики дважды обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Огонь велся у Красногоровки и Новолуганского, обошлось без потерь, добавила украинская сторона.

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