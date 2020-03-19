Государственная пограничная служба Украины обнародовала алгоритм действий для пересечения контрольного пункта въезда-выезда на Донбассе в период ограничений из-за карантина.

Там отметили, что возможность пересечь пункт пропуска имеют граждане, у которых возникли «важные жизненные обстоятельства». При возникновении таких ситуаций необходимо прибыть на КПВВ с соответствующими подтверждающими документами.



В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно командующий Объединенных сил индивидуально в каждой ситуации. «Поэтому советуем гражданам в этот период воздержаться от пересечения линии разграничения и без особых нужд не злоупотреблять исключительными ситуациями», — подчеркнули в ГПСУ.



Также там сообщили, что после введения ограничения поток людей и транспорта уменьшился почти на 90%.

Из-за угрозы пандемии коронавируса Украина с 16 марта по 3 апреля ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. Эти меры предполагают, что в период карантина пункт пропуска можно пересечь лишь раз, чтобы гражданин мог вернуться на свое место регистрации. Справка переселенца не является основанием для пропуска — только место регистрации, указанное в паспорте. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.



14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР». С 21 марта «ДНР» полностью закроет свои пункты пропуска на линии соприкосновения.