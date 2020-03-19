Установлены 50 человек, которые контактировали с заразившимся COVID-19 депутатом Шаховым

Специалисты смогли установить 50 человек, которые контактировали заразившихся коронавирусом COVID-19 народным депутатом Сергеем Шаховым.



Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в среду вечером.



По его словам, контакты произошли во время встреч Шахова в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов.



«И эта работа по выявлению связей Сергея Шахова продолжается», — отметил замглавы МВД в Facebook.

О заражении Сергея Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Всего в Украине были подтверждены 16 случаев COVID-19, два из них смертельные. Один из пациентов — житель Мариуполя, который вернулся из Египта.