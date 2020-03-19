Пьяный боевик «ДНР» кричал и угрожал оружием патрулю ОБСЕ

Боевик группировки «ДНР» в состоянии алкогольного опьянения наставил оружие на наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Инцидент произошел в Софиевке (бывш. Карло-Марксово), в 40 километрах от Донецка.



Боевики остановили 2 автомобиля СММ, после чего один из них в агрессивной форме сказал членам патруля открыть дверь первого автомобиля со стороны водителя, что наблюдатели и сделали. После этого пьяный боевик через дверь направил свой автомат на членов патруля, открыл заднюю дверь автомобиля с левой стороны, требуя, чтобы наблюдатели вышли из машины и открыли багажник.



После того, как боевик отошел от автомобиля СММ для того, чтобы воспользоваться портативной рацией, наблюдатели закрыли и заблокировали все двери автомобиля. Боевик пытался открыть двери автомобиля и агрессивно кричал. Спустя примерно 8 минут они разрешили патрулю СММ продолжить свое движение.