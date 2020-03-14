В Донецкой области зафиксировали три новых подозрения на коронавирус

В Донецкой области в среду, 18 марта, были установлены три новых случая с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



«За минувшие сутки были госпитализированы еще три человека. В Константиновке — женщина с ребенком, которые вернулись из Египта. И в Мирнограде госпитализирована женщина, которая тоже вернулась из Египта с признаками ОРВИ», — сказал чиновник во время брифинга в ДонОГА.



Педенко отметил, что у пациентов будут собраны биологические материалы, которые отправят в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве для установления точного диагноза.



Глава ДонОГА Павел Кириленко отметил, что Донецкая область все еще ожидает получение тест-систем. Он добавил, что их получение ускорит процесс определения наличия или отсутствия коронавируса у пациентов.

Вчера вечером был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные. Один из заразившихся — народный депутат Сергей Шахов, он находится на самоизоляции.