Секретарь СНБО Данилов заработал в 5 раз больше оклада

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заработал в феврале почти 88 тысячи гривен. Об этом сообщают «Українські Новини».



Должностной оклад составил 17 100 гривен, надбавка за выслугу лет — 3 591 гривну, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн — по 3 420 гривен, надбавка за интенсивность труда — 17 100 гривен, премия — 37 800 гривен, зарплата за время командировки — 4 716 гривен, индексация — 723 гривны. Всего начислено заработной платы — 87 870 гривен.



В то же время Данилову было выдано 70 735 гривен зарплаты за февраль, поскольку с начисленной суммы было выплачено более 17 тыс. гривен налогов и сборов.



Первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю за февраль было выдано более 86 775 гривен.



В свою очередь заместители Сергей Кривонос и Сергей Демедюк получили 72 482 и 70 732 гривны соответственно.