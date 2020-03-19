Донецкая область получила почти миллион масок

В Донецкую область из государственного реестра передано 980 тысяч медицинских масок. Об этом сообщил врио директора департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе сегодняшнего брифинга.



Масками будут обеспечены, в первую очередь, медицинские учреждения и правоохранители.



Колесник напомнил, что маски не являются средством защиты от коронавируса и необходимы только тем, кто заразился инфекцией.



Глава ДонОГА Павел Кириленко отметил, что тест-системы Донецкая область пока не получила. Он добавил, что их получение ускорит процесс определения наличия или отсутствия коронавируса у пациентов.

Вчера вечером был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Сегодня, 18 марта, в области были установлены три новых случая с подозрением на коронавирус COVID-19. В Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные.