В Киеве продолжается транспортный коллапс. Полиция начала следить за количеством пассажиров

Фото: РБК-Украина

Сегодня с утра в Киеве наблюдается транспортный коллапс из-за закрытия метро и спецрежима для транспорта в связи с угрозой коронавируса.



На остановках столицы собираются люди, которые пытаются добраться на работу. Согласно постановлению правительства, общественному транспорту запрещено перевозить больше 10 пассажиров.





18 марта, в первый день ограничений, правило 10 пассажиров не соблюдалось. Поэтому власти Киева обратились за помощью в полицию, которая будет контролировать его выполнение.



Телеканал «112 Украина» отмечает, что сегодня на многих остановках действительно появились сотрудники полиции и Нацгвардии.



Накануне гендиректор «Киевпастранса» Дмитрий Левченко предупредил, что водителей, которые будут пускать в салон более 10 человек, накажут вплоть до увольнения.



При этом ограничения иногда вызывают раздражение горожан. Так, на площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого не захотел перевозить больше пассажиров.





По задумке властей Украины, на период действия ограничений жители должны находиться дома, уйдя на карантин или работая удаленно.

Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные. Два пациента с коронавирусом были установлены в Киеве.