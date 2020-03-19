«ДНР» приостановила проверку пенсионеров из-за коронавируса

Группировка «ДНР» приостановила проверку данных (верификацию) пенсионеров, которые проживают на подконтрольной ей территории, для недопущения распространения коронавируса COVID-19.



Об этом сообщила руководительница «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова, сообщается на сайте организации.



Cроки возобновления процедуры верификации будут сообщены дополнительно.



Ранее аналогичное решение приняла группировка «ЛНР».

В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом было проведено только четыре лабораторных анализа, результаты которых отрицательные.



10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.



18 марта девушка была выписана из больницы Горловки, тесты показали отсутвие коронавируса.