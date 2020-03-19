«ДНР» назвала условие проезда для людей без местной прописки во время карантина

«МГБ» при группировке «ДНР» разъяснило порядок проезда на подконтрольную боевикам территорию в условиях ограничений из-за коронавируса.



В частности, на линии соприкосновения с украинской стороной новый порядок действует с 17 марта до особого распоряжения.



Там отметили, что с этого времени людям без местной регистрации (прописки) «запрещен въезд с территории Украины лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства). Также запрещен транзитный проезд через подконтрольную «ДНР» в Украину из России украинским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства.



В исключительных случаях разрешен въезд «иностранным гражданам и лицам без гражданства» на подконтрольную «ДНР» территорию: при необходимости гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших, в иных не терпящих отлагательства случаях) при наличии у них подтверждающих документов, либо при наличии таковых у встречающей стороны.