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Минздрав подготовил 4 сценария реагирования на коронавирус

19 марта 2020, 14:28

Минздрав подготовил 4 сценария реагирования на коронавирус

Министерство здравоохранения разработало четыре сценария реагирования на распространение коронавируса, сообщил замминистра Виктор Ляшко.

По его словам, ведомство готовится по примеру Италии оказывать помощь в больницах 20% инфицированных, а остальных лечить амбулаторно.

«Мы видим, что 80% людей в Италии переболеет легкими формами... Мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, в домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали, — и эта карта будет у диспетчеров экстренной медицинской помощи, чтобы всем было понятно, куда какой случай нужно доставить», — рассказал он на брифинге в Минздраве.

«Второй сценарий — это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию...

Третий сценарий — в случае введения в стране чрезвычайного положения, когда можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения. Это, опять же, расширит масштаб оказания медицинской помощи тем, кто в ней нуждается», — добавил он.

Ляшко также сообщил, что сейчас власти ведут ряд переговоров с другими странами на тему поставок реанимационного оборудования и индивидуальной защиты.

Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные.

14 марта ограничения из-за угрозы коронавируса ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».  С 21 марта «ДНР» полностью закроет свои пункты пропуска на линии соприкосновения.

С 16 марта по 3 апреля Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. Эти меры предполагают, что в период карантина пункт пропуска можно пересечь лишь раз, чтобы гражданин мог вернуться на свое место регистрации. Справка переселенца не является основанием для пропуска — только место регистрации, указанное в паспорте. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.

Также ограничения на границе ввела Россия.

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