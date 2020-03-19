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«ДНР» отменила спортивные мероприятия из-за коронавируса

19 марта 2020, 14:55

«ДНР» отменила спортивные мероприятия из-за коронавируса

Группировка «ДНР» отменила все спортивные и молодежные массовые мероприятия на подконтрольной ей территории с 19 по 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Такой «приказ» сегодня был опубликован на сайте «министерства молодежи, спорта и туризма ДНР».

Отмененные мероприятия будут проведены после снятия стабилизации ситуации. Уточняется, что с 19 марта до «особого распоряжения» также отменяются командировки спортивных и молодежных делегаций.

Ранее «ДНР» отправила школьников и студентов на дистанционное обучение.

В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом было проведено только четыре лабораторных анализа, результаты которых отрицательные.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.

По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.

Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.

При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.

18 марта девушка была выписана из больницы Горловки, тесты показали отсутвие коронавируса.

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