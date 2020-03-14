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В Украине зарегистрированы два новых случая инфицирования коронавирусом

Обновлено
19 марта 2020, 16:32

В Украине зарегистрированы два новых случая инфицирования коронавирусом

В Украине подтверждены два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19: в Киеве и Житомире. Об этом сообшает Минздрав.

В Житомире первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрирован у мужчины, который вернулся из Австрии, отмечает мэр города Сергей Сухомлин.

«Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Житомире. Житомирец, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека», — сказал он.

По словам Сухомлина, состояние мужчины «более-менее нормальное».

Мэр города также проинформировал о создании бригад медиков, которые будут встречать в аэропорту «Борисполь» и на вокзале Киева вернувшихся в страну жителей Житомира.

Таким образом, в Украине лабораторно подтверждены уже 18 случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались.

18 марта в Донецкой области был выявлен первый случай коронавируса — у жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

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