В Украине зарегистрированы два новых случая инфицирования коронавирусом

В Украине подтверждены два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19: в Киеве и Житомире. Об этом сообшает Минздрав.



В Житомире первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрирован у мужчины, который вернулся из Австрии, отмечает мэр города Сергей Сухомлин.



«Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Житомире. Житомирец, который вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека», — сказал он.



По словам Сухомлина, состояние мужчины «более-менее нормальное».



Мэр города также проинформировал о создании бригад медиков, которые будут встречать в аэропорту «Борисполь» и на вокзале Киева вернувшихся в страну жителей Житомира.



Таким образом, в Украине лабораторно подтверждены уже 18 случаев заражения коронавирусом, 2 человека скончались.

18 марта в Донецкой области был выявлен первый случай коронавируса — у жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.