«ДНР» показала имеющиеся тест-системы для выявления COVID-19

В лаборатории особо опасных инфекций в Донецке показали имеющиеся у них тест-системы для выявления коронавируса COVID-19. Сюжет об этом опубликовало «министерство информации» при группировке «ДНР».



Количество имеющихся тест-систем не разглашается, лишь указано, что их «достаточно».



Отмечается, что забор материала проводят медицинские работники учреждений здравоохранения и госпитальные базы для лечения заболевших новым коронавирусом. От пациента материал доставляется в лабораторию особо опасных инфекций, затем проводится бесплатное тестирование. Метод тестирования позволяет выдать результат о наличии или отсутствии возбудителя новой коронавирусной инфекции у пациентов в течение одного рабочего дня, рассказали в лаборатории.



По всей видимости, «ДНР» получила российские тест-системы, которые производит государственный научный центр «Вектор» в Новосибирске. Сам тест представляет из себя два набора по четыре пробирки, которые хранятся в специальном холодильнике.



Всего «Вектор» уже создал около 1 миллиона тест-систем для определения инфекции COVID-19. Российские власти передали иностранным партнерам 800 тест-систем, которые «позволят провести 80 тысяч исследований» для выявления заразившихся коронавирусом. Отмечалось, что тест-системы «Вектора» были переданы властям Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии, Ирану и КНДР.

В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом было проведено только четыре лабораторных анализа, результаты которых отрицательные.



10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.



18 марта девушка была выписана из больницы Горловки, тесты показали отсутвие коронавируса.