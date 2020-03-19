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В Покровске из-за ограничений митинговали перевозчики

19 марта 2020, 18:53

В Покровске из-за ограничений митинговали перевозчики

Фото: телеканал «Капри» Фото: телеканал «Капри»

В Покровске перевозчики вышли на митинг к горсовету из-за ограничений по перевозке пассажиров. Об этом сообщает телеканал «Капри».

Митингующие говорят, что перевозки максимум десяти пассажиров является убыточным. Один из водителей рассказал, что был оштрафован за перевозку 11 человек, среди которых был четырехлетний ребенок.
Отмечается, что чиновников перевозчики так и не дождались.

Фото: телеканал «Капри»

С 18 марта ужесточены правила карантина из-за коронавируса в Украине. Прекращены железнодорожные, автобусные и авиаперевозки по стране, закрыто метро. Общественный транспорт должен курсировать с ограничениями: маршрутные такси - до 10 человек, троллейбусы, автобусы, трамваи - до 20 человек.

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