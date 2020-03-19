На Донбассе в четверг ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов в четверг, 19 марта, во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



По данным штаба, с начала суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, шесть из обстрелов произошли после 12:00.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



Отмечается, что участки разведения сил и средств под огонь не попали.