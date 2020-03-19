СМИ: Встреча Трехсторонней контактной группы из-за коронавируса пройдет онлайн

Встреча Трехсторонней контактной группы, в которой должны были принять участие Дмитрий Козак и Андрей Ермак, из-за коронавируса пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой встречи.



«Отмена личного участия представителей в работе группы потребовалась после того, как 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границы России и Белоруссии для перемещения людей. Украина также ввела ограничения для граждан из-за коронавируса», — говорится в сообщении.



По данным собеседника издания, в видеоконференции также примут участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава администрации президента Украины Андрей Ермак.



Как объясняли РБК собеседники, знакомые с ходом переговоров, задача их участия — придать импульс работе площадки, на которой в последние месяцы не удавалось ни о чем договориться.