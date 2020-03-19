В Украине подтвержден 21 случай коронавируса

21 случай острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксирован в Украине в четверг по состоянию на 20:00 19 марта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г.Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская — 2; Житомирская — 1; также один случай подтвержден в г.Киев», — говорится в сообщении.