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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

19 марта 2020, 21:18

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 марта.

Политика

Встреча Трехсторонней контактной группы, в которой должны были принять участие замглавы Администрации РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пройдет в формате видеоконференции из-за коронавируса.

Общество

Командующий операцией Объединенных сил в индивидуальном порядке будет принимать решение о пропуске граждан через линию соприкосновения. Так, КПВВ смогут пересечь люди, у которых возникли важные жизненные обстоятельства и которые они могут подтвердить соответствующими документами.

Группировка «ДНР» запретила проведение всех массовых культурных мероприятий на подконтрольной ей территории с 20 марта из-за коронавируса.

«ДНР» приостановила проверку данных (верификацию) пенсионеров, которые проживают на подконтрольной ей территории, для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

Боевик «ДНР» в состоянии алкогольного опьянения наставил оружие на наблюдателей СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в Софиевке (бывш. Карло-Марксово), в 40 километрах от Донецка.

С 19 марта все образовательные учреждения на подконтрольной «ДНР» территории перешли на дистанционный режим обучения в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

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