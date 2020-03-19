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Пушилин запретил выезд «чиновникам» группировки из-за коронавируса

19 марта 2020, 21:51

Пушилин запретил выезд «чиновникам» группировки из-за коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в связи с угрозой заражения коронавирусом COVID-19 19 марта запретил так называемым чиновникам покидать подконтрольную «ДНР» территорию Донецкой области. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Кроме того, выехать за пределы ДНР не смогут главы местных администраций.

Утверждается, что ограничение временное.

Ранее группировка «ДНР» запретила проведение всех массовых культурных мероприятияй на подконтрольной ей территории Донецкой области с 20 марта из-за коронавируса. 

В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки. Затем в группировке заявили, что тест не выявил у девушки COVID-19.

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