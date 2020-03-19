Суд отпустил под залог подозреваемого в сепаратизме мэра Светлодарска

Суд отпустил под залог мэра Светлодарска Анатолия Брехунца, которого подозревают в сепаратизме за предоставление залов городской библиотеки для «референдума» 2014 году. Об этом сообщает онлайн-издание «Ґрати».



Донецкий апелляционный суд 18 марта арестовал председателя городского совета Светлодарска Анатолия Брехунца до 11 апреля.



Адвокат светлодарского мэра Владимир Павличук уточнил «Ґратам», что в качестве альтернативы меры пресечения суд назначил его клиенту залог в 178 тысяч гривен.



«Он его внес и уже вернулся домой в Светлодарск», — рассказал защитник, пояснив, что теперь на Брехунца возложено еще меньше ограничений, чем раньше при домашнем аресте.



Паличук заявил, что его клиент не признает вину, однако отказался от комментария по сути предъявленных подозрений.



Анатолий Брехунец занимает пост мэра Светлодарска с 2010 года. В феврале 2020 года СБУ и прокуратура сообщили ему о подозрении в сепаратизме (часть 2 статьи 110 уголовного кодекса). По информации прокуратуры, в мае 2014 года Брехунец внес в повестку дня горсовета и лично проголосовал за использование читальных залов городской библиотеки для проведения «референдума».



Статья, которую инкриминируют мэру Светлодарска предполагает наказание от пяти до 10 лет лишения свободы. В феврале прокуратура Донецкой области просила арестовать Брехунца, однако Краматорский городской суд отправил его под круглосуточный домашний арест.