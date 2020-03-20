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В Северодонецке маршрутки решили стать «такси». Инспекторы не поверили

20 марта 2020, 09:18

В Северодонецке маршрутки решили стать «такси». Инспекторы не поверили

В Северодонецке Луганской области после введения ограничений на пассажирские перевозки некоторые маршрутные автобусы решили оказывать услуги под видом такси. Об этом говорится в сюжете телеканала «UA:Донбасс».

Такой случай был показан на автовокзале города. Постановлением правительства в Украине с 18 марта была запрещена перевозка пассажиров в другие города и регионы на автобусах, поездах и самолетах из-за угрозы пандемии коронавируса. Поэтому автовокзал Северодонецка не работает.

Однако на платформе стояла маршрутка с шашкой «Такси». Инспекторы Укртрансбезопасности заявили, что стоять здесь автомобиль не имеет права. «Это платформа для высадки и посадки пассажиров. Она предназначена для маршрутных транспортных средств регулярной перевозки. Этот же автомобиль находится в режиме такси... Сейчас он ждет пока наберется 11 человек, возьмет по 20 гривен с них и тогда только поедет. Режим такси нарушается» — сказал замначальника управления Укртрансбезопасности в Луганской области.

В свою очередь водитель маршрутки Сергей Павлюченко уверяет, что у него есть все необходимые разрешения. «У меня заключен договор с автостанцией, имею право заезжать, парковаться», — подчеркнул он.

Сумма штрафа за нарушение условий карантина составляет от 17 до 34 тысяч гривен. В МВД отмечали, что в первые два дня после начала действий ограничений решили не штрафовать перевозчиков.

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