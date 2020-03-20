«Возил целую группу». Житель Житомира с коронавирусом скрыл свои контакты от врачей

Житель Житомира, у которого 19 марта подтвердили коронавирус COVID-19, умолчал информацию о людях, с которыми контактировал во время поездки за границу. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.



Власти с помощью соцсетей выяснили, что инфицированный работает в турфирме и в Австрии находился вместе с группой туристов.



Сухомлин рассказал, что мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он ранее сообщил. «В Австрию он возил целую группу людей из Житомира... И все вместе они возвращались в Украину», — отметил мэр.



По прибытии заболевший самоизолировался, однако неизвестно, были ли на самоизоляции все люди, которые возвращались с ним в страну на самолете.



Теперь власти и правоохранители намерены установить весь круг лиц, которые с ним контактировали.

В Украине подтверждено 26 случаев COVID-19, три из них — летальные.